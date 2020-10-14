Ümit Özat: “Bu sene en iyi başlangıcı yaptık”

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, son 3 seneye bakıldığında en iyi başlangıcı bu sene yaptıklarını belirterek, "4 maçta 8 puan aldık. Çocukların çalışmasından memnunum. 8. haftayı 18 puan veya üstüyle geçersek ondan sonra bizim işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum” dedi.

Adana Demirspor, milli takım arasının ardından ligin 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketiyle devam ederken, top kapma, pas çalışması ve taktik idmanla son buldu.

“Dünyada 34 maçın tamamını kazanan bir takım yok”

Antrenman sırasında Teknik Direktör Ümit Özat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini belirten Özat, “Sıkı çalıştık. Taktiksel olarak Altay maçının hazırlıklarına başladık. İyi bir takımla oynayacağız. Genel olarak takım performansından memnunum. Bu ligde 2 puan ortalaması önemlidir. İnsanlar gol yemediğimiz zaman savunma ağırlıklı oynadığımızı düşünüyor. Bu takım 4 maçta 34 pozisyona girmiş. Buna iyi bakmak lazım. Kazandığın zaman haklı, kaybettiğin zaman tamamen suçlu olduğun bir spor yaptığın için insanlara bir şeyi izah etmek zor oluyor. Dünyada 34 maçın tamamını kazanan bir takım yok. Biraz ayaklarımızın yere sağlam basması lazım” diye konuştu.

“Biraz sabırlı olmak lazım”

Adana Demirspor'un bu sene çok iyi bir başlangıç yaptığını da dile getiren Özat, daha sonra şunları söyledi:

“Geçen sene bu takım 2. yarı 37 puan topladı. Ama geçen seneki takımda hazır Volkan Şen ve Erkan Zengin gerçeğini unutmamak lazım. Kaldı ki ilk 4 maçta Volkan ve Erkan yoktu. Çok değerli oyuncular aldık ama bu oyuncuların maç kondisyonunu kazanmaları, fiziki anlamda hazır hale gelmeleri zaman alacaktır. 26 yıllık bir özlem var. 26 yıldır neden Süper Lig'i yakalayamadığımızı irdelersek doğru yola gideriz. 2-0 kazanırsın, 'Neden 4-0 kazanmadık.' Böyle bir şey yok. Biraz sabırlı olmak lazım. Son 3 seneye baktığınızda en iyi başlangıç bu sene. 4 maç 8 puan. Bu ortalamayla gidersen 34 puan eder. 2 senedir ilk yarıyı 24 puanla kapatıyorsun. Biraz sabırlı olmak lazım, bazı oyuncuların fiziki gelişimine ihtiyacımız var. Çocukların çalışmasından memnunum, iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. 8. haftayı 18 puan veya üstüyle geçersek ondan sonra bizim işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum.”

“Seyirci bizim için itici bir güç”

Adana Demirspor'un pandemiden dolayı müsabakaların seyircisiz oynanması nedeniyle iç sahada zorlandığını sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, “İç sahada seyircisiz oynamanın sıkıntısını çekiyoruz. İç sahada seyircili oynasak puan kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Seyirci bizim için itici bir güç. Bu arada 1 haftada 3 maç oynayacağız. Türk futbolcusunun 3 günde bir maç oynamaya alışması lazım. 2 haftada 1 maç veya haftada 1 maç gibi şeyler 3. dünya ülkelerinde kaldı artık” ifadelerini kullandı.