İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 berabere kaldıkları Boluspor maçı sonrası, “Eksiklerimizi göreceğiz.

Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 3-0, 5-0 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” dedi.


Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “İlk yarı 7-1 ya da 7-0 içeri girebileceğimiz bir maçtı. Adana Demirspor çok iyi bir oyun sergiledi. Dünya geneli güzel statlar yapıyorsun ama ‘VAR' sistemini koymuyorsun. Hakem izlesin bakayım içi rahat edecek mi o penaltı sonrası. Neden haksız kazanılan puanlarla bir başkasının canı yansın. Eksiklerimizi göreceğiz. Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 3-0, 5-0 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.