Ümit Özat: “Kaybedilmiş bir şey yok”

Ümraniyespor'la aramızda 1 puan var. Bundan sonra daha iddialı ve sakin bir şekilde kaldığımız yerden devam etmeliyiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Adanaspor'la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, derbiye yakışır güzellikte ve centilmenlikte bir maç olduğunu ifade ederek, “İki takım da maçı koparabilirdi. İlk yarı etkili oynayan taraf bizdik. Jonathan ve Berk'in kaçırdığı pozisyonlar vardı. Bu sırada kontra atak yapmalarına da müsaade verdik. Bunun sebeplerinden biri de 25 dakika 10 kişi oynamamızdı. Geldiğimden beri ligin en az gol yiyen, en çok koşan takımıyız. Önümüzde 4 maç, 12 puan var. İlk antrenmandan itibaren ayağa kalkmalıyız. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum” dedi.

Kaybedilmiş bir şeyin olmadığını belirten Özat, “Deplasmanda yendiğimiz Eskişehirspor, Ümraniyespor'u ve Osmanlıspor'u yeniyor. Yani kimin kimden ne alacağı belli değil. Bugün baktığımızda Gazişehir ile aramızda 3 puan fark kaldı ve ikili averajda onlardan iyiyiz. Ümraniyespor'la aramızda 1 puan var. Bundan sonra daha iddialı ve sakin bir şekilde kaldığımız yerden devam etmeliyiz” diye konuştu.