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Ümit Özat: “Kazanmak önemliydi”

Adana Demirspor’da Teknik Direktör Ümit Özat, Eskişehirspor maçının ardından, “Maalesef tam takım çalışamıyoruz, bugün 10 eksiğimiz vardı.

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Eskişehirspor maçının ardından, “Maalesef tam takım çalışamıyoruz, bugün 10 eksiğimiz vardı. Kazanmak önemliydi. Önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız” dedi.


Adana Demirspor, ligin 10. haftasında evinde Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadele sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Eskişehirspor'u göstermiş olduklarını oyundan dolayı tebrik ediyorum. Eskişehirspor camiasının oyuncularını takdir ediyorum. Böyle bir maçı geriden gelip, özellikle ikinci yarı kısa sürede çevirmek önemliydi. Maalesef tam takım çalışamıyoruz, bugün 10 eksiğimiz vardı. Kazanmak önemliydi. Önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

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