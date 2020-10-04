Ümit Özat: “Milli takım arasında daha sıkı çalışacağız”

Eksiklerimizi kapatmak için daha çok çalışmak zorundayız. Milli takım arasında daha sıkı çalışacağız” dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Boluspor maçı kadar olmasa da kaçırdığımız bir sürü pozisyon var. Rakibin karambolden 1 pozisyonu var, pozisyonda denmez ama özellikle son dakikalarda kaçırdığımız pozisyonlar var. Denenebilecek her şeyi denedik. 4 maç oldu şuana kadar ve 4 maçta 30 veya 32 gol pozisyonuna girmişiz. Bu bizim açımızdan sevindirici ancak girdiğimiz gol pozisyonlarıyla attığımız goller orantılı değil. Bunu geliştireceğiz. Bugün yeni oyuncularımız vardı Gökhan bana göre harika iş çıkarttı. Chedjou'da öyle. Birkaç oyuncudan istediğim verimi alamadım ama onlarda yeniler. Yeni yeni forma şansı buluyorlar. Milli takım arasında daha çok çalışarak kendilerini geliştirecekler. Bizde milli takım arasında daha sıkı çalışacağız. Sıkı çalışmaktan başka şansımız yok. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Pozisyon vermedik, yan toplarda daha dikkatliydik. Bu eksiklerimiz olduğu gerçeğini unutturmaz. Eksiklerimizi kapatmak için daha çok çalışmak zorundayız. Bundan sonraki periyotta daha çok çalışıp daha yüksek puan ortalamasıyla mücadele etmek istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızın uyumuyla beraber daha iyi olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.