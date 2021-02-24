Ümit Şengül: "Altay ile galibiyet serimize devam edeceğiz"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Durmak yok, gevşemek yok. Pazar günü Altay ile oynayacağız. Altay ile galibiyet serimize devam edeceğiz. Bu takım her şeyi hak ediyor" dedi.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bugün zor deplasmanlarımızdan birini oynadık. Rakibi maçın öncesinde çok iyi analiz edip oynayacağımız strateji belirledik. Maçın başından bu yana oyun hükmeden taraf bizdik. 16 maçtır kaybetmiyoruz. Mücadelemizde kazanma odaklıyız. 3-4 tane daha maç kazanırsak Süper Lig hedefine biraz daha yaklaşacağız. Durmak yok, gevşemek yok. Pazar günü Altay ile oynayacağız. Altay ile galibiyet serimize devam edeceğiz. Bu takım her şeyi hak ediyor. Oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.