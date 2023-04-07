Ümmühan ve Dilek öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 öğretmenden Ümmühan Dilbilir ve Dilek Altıparmak'ın cenazeleri, Kozan ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

Dün Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde01 AİN 537 plakalı otomobilin üzerine dağdan kopan kaya parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli 4 öğretmenden sınıf öğretmenleri Ümmühan Dilbilir (39) ve Dilek Altıparmak (32) için Kozan ilçesi Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı törende yaşamını yitiren iki öğretmenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Ümmühan ve Dilek öğretmenin cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahreden detay

Kazada ölen Ümmühan Dilbilir'in 4'üncü sınıfta okuyan kızı Nilgün'ün okulda sınıf öğretmeni Funda Tari Todil'e kazanın olduğu gün "annesini çok özlediğini” söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Funda öğretmenin de Nilgün'e “Ben de senin annen sayılırım, her gün gelip anneni özledikçe bana sarılabilirsin” dediği ortaya çıktı.

Öğrencileri Dilek öğretmenin annesini sarılarak teselli etti

Cenaze törenine Dilek Altıparmak'ın öğrencileri de katıldı. Dilek öğretmenin annesi Fatma Altıparmak gözyaşlarına boğulurken, kızının öğrencileri kendisine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Dilek öğretmenin tabutunun üzerine yakınlarının gelinlik duvağı koyması ise yürekleri dağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ümmühan ve Dilek öğretmen gözyaşları arasında toprağa verildi.