Ünal Kuş'tan 40. sanat yılında resim sergisi

Sanat yılında Adana'da resim sergisi açtı.

Adana Ressamlar Derneği'nin AÇS Sanat Galerisinde açılan resim sergisinde konuşan Öğr. Gör. Ünal Kuş, “Sanatla ilgili en güzel mesajı Atatürk vermiştir. “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından bir kopmuş demektir.” Eğer bir ülkede sanat yapılmıyorsa, göz ardı ediliyorsa biz asla çağdaş bir devlet, çağdaş bir toplum olamayız. Gelecek kuşaklara kendi kültürümüzü aktarmak istiyorsak mutlaka sanat yapılmalıdır. Sanat deyince sadece resim değil bütün sanatların teşvik edilmesi, korunması, onlara imkanların verilmesi lazımdır ki, gelecek kuşaklara kültürümüzü kalsın istiyorsak, biz sanat eserleri ile yaşadığımızı aktaracağız. Gelecek kuşaklarda bu eserlere bakarak böyle toplumlarda yaşamış diyecektir. Eğer Mısır'da piramitler olmasaydı biz Mısır medeniyetini tanımayacaktık. Anadolu'da Hititlerin o kabartmaları olmasa idi, o Hitit toplumunun varlığından haberdar olamayacaktık. Eğer Türkiye de, geleceğe, insanlık tarihine kendi kültürünün izlerini bırakmak istiyorsa sanatı desteklemek zorundadır. Bütün çağdaş toplumlar bunu yapıyor. Sırf bu amaçlar için” dedi.

Öğr. Gör. Ünal Kuş, 40 yıllık sanat yaşamı hakkında ise şunları söyledi:

“1988,1998, 2008 ve 2018 olmak üzere 4 parça halinde sergimi yapmaya çalıştım. Ve her dönemde de bir takım ister istemez hem teknik, hem içerik anlamında belki farklılıklar göreceksiniz. Bu 40 yıl içerisindeki bende olan farklılıklardır aslında.”

Portre yapmasını çok sevdiğini ve portrelerden oluşan kompozisyonlar oluşturduğunu ifade eden Ünal Kuş, “Ve bunlara yağlı boyanın o geleneksel tekniği ile değil de daha çağdaş bir malzemelerle daha çağdaş bir anlatımı sağlıyorum. Spreyle beraber yağlıboyayı kullanıyorum. Figürlerde genelde gerçekçi, realist bir anatomik bir yapıya dikkat ederken, gerçekliğe dikkat ederken o figürlerin oluşturduğu mekanlar tamamen kurgusal bir mekandan oluşuyor. Bunlar portre ve figürün oluşuyla insanın ruhsal, psikolojik ve duygusal, insanın o iç duygu durumunu ifade etmeye çalışıyorum. Benim resimlerimde hep figür vardır ve hep son derece dışa vurumcu ve içsel diyebileceğimiz ruhsal psikolojik ağırlıklıdır. Bunlara biraz da bunalım resimleri de diyebilirsiniz” diye konuştu.

Adana Ressamlar Derneği'nin AÇS Sanat Galerisindeki resim sergisi 12 Aralık 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.