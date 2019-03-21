UNICEF'TEN Yüreğir'e mobil sınıf

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin sosyal gelişimi ve eğitimine katkı sağlamak amacıyla 30 öğrenci kapasiteli mobil sınıf, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Yüreğir Belediyesi'ne hibe edildi.

UNICEF Yüreğir Belediyesi'ne ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal gelişim ve eğitimine katkı sağlamak amacıyla, içi çocuk dostu alana çevrilen ve maliyeti 1.3 milyon lira olan mobil araç hibe etti. Araçta aynı anda yaklaşık 30 öğrenci eğitim görebilecek.

Araç, 3 dingilli dorse üzerine kurulu olup 20 kilowat dizel jeneratör ve 2 adet 12 bin 000 btü klimaya sahip. Çocuklar için bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde, yazı tahtası, minderler, armut koltuk, mutfak, mikrodalga fırın,buzdolabı,su sebili, engelli ve normal çocuk WC'leri de mevcut. Yangına ve hırsızlığa karşı alarm sistemi de olan tam donanımlı araç düzenlenen törenle Yüreğir Belediyesi'ne hibe edildi.

İmza töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir'e önemli bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Daha önce çadırda kalan ve mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerin çocuklarını 'Çadırdan Okula' projemizle Doğankent Kültürevi'nde eğitim veriyorduk. Bu projemiz ödüllü bir projeydi. UNICEF ile görüşmemiz sonucunda çocuklarımızın bulundukları ortamda eğitimine ve öğretimine katkı sağlamak amacıyla mobil araç desteği aldık. Bundan sonra mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerimizin çocukları Yüreğir Belediyesine kazandırdığımız modern mobil sınıf ile eğitimlerine devam edeceklerdir” dedi.