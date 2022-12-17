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ÜNİLİG Türkiye Kros Şampiyonası Adana'da yapıldı

Adana’da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Kros Şampiyonası sona erdi.

Adana'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Kros Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.


Merkez Park'ta organize edilen şampiyonada farklı kategorilerinde 161 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Üniversite Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ercan Yeldan, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yuşa Davarcı verdi.

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