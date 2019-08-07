Adana'da kurbanlık satışı yapan babasına yardım eden genç, satışlarını arttırmak amacıyla kurbanlık çadırının önüne "Üniversite mezunu koyuncu" yazılı tabela dikti. Görenlerin ilgisini çeken tabela, kurbanlık satışlarına da yansıdı.

Adana'da iki yıldır Kurban Bayramlarında hayvan satmak için pazarda çadır kuran Hikmet Özdakak (50), bu bayramda da Yüreğir Sebze Hali'nin karşısındaki alanda hayvan satışına başladı. İki yıl önce Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan, Özdakak'ın büyük oğlu Halil Özdakak da (26) geçtiğimiz bayramda olduğu gibi bu bayramda da babasına yardıma geldi.

Bir yıl bankada çalışan ve sonrasında askerlik görevini yapmak için işinden ayrılan Özdakak, yaklaşık iki ay önce askerden geldi. Ailesinin yanına dönen ve iş bulamayan genç, babasının önceki yılki satışlarından memnun olmayınca talebi artırabilecek alternatif yollar düşünmeye başladı. Esprili bir dille hayvan pazarına gelen vatandaşların ilgisini çekmeyi düşünen genç, kurbanlık satışı yaptıkları çadırın önüne “Üniversite mezunu koyuncu” yazılı bir tabela dikti.

Hayvan pazarında çok fazla çadır kurulduğunu ancak kendisinin bir farklılık yapması gerektiği için böyle bir tabela yaptığını belirten Özdakak, “Pazardaki insanlar, buradan gelip geçiyor. Bu pazarda yüzlerce koyun satılıyor ancak benim tabelamı gören insanlar bizim çadıra merak edip muhabbet etmeye geliyorlar. Muhabbete gelince de koyunları görüyorlar. Başta bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. İnsanlar görür, güler geçer diye düşünüyordum ancak insanlardan çok güzel bir geri dönüş oldu” diye konuştu.

Üniversitedeyken aldığı satış pazarlama derslerinden dolayı insanlarla iletişimi bildiğini kaydeden Özdakak, “İnsanlar ilk gördüklerinde ‘üniversite mezunu kim' diyerek çadıra geliyorlar. Bazıları koyunların üniversite okuyup okumadığını sorarak şaka yapıyorlar. Biz de bu muhabbetten yürüyoruz ve satış yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Baba Hikmet Özdakak ise oğlunun fikrini başta garip karşıladığını ancak sonrasında meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, “Bu kadar farklılık göstereceğini düşünmüyordum ancak iyi ki böyle bir şey yapmış. Bu sene başarılı olursa, onu bir sonraki yıl da getirmek zorundayım. İşe başlarsa benim için izin almasını isteyip yardıma çağırırım muhtemelen” dedi.