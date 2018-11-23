Üniversite öğrencileri okul yeniledi

İstanbul’dan Adana’ya gelen üniversite öğrencileri bir ilkokulu yeniledi.
İstanbul'dan Adana'ya gelen üniversite öğrencileri bir ilkokulu yeniledi.
İstanbul'dan gelen özel bir üniversitenin öğrencileri Ceyhan ilçesindeki Küçük Mangıt İlkokulunu yenilemek için harekete geçti.
Yardım amaçlı gelen 55 kişilik ekip, okulun tadilatını yaparak sınıfları boyadı. Okulu yenileyen üniversite öğrencileri ardından köy okulunun öğrencileri ile okul bahçesinde oyunlar oynadı. Onlara kışlık kıyafetler, kırtasiye malzemeleri, ayakkabı yardımında bulundu.