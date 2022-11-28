Üniversite öğrencilerine akşam yemeği

Geçtiğimiz Ramazan ayında Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla başlatılan üniversite öğrencilerine yemek uygulaması, yaz tatilinin ardından yeniden başladı. Seyhan Belediyesi aşevlerinde hijyenik ve sağlıklı koşullarda pişirilen yemekler, hafta içi her gün saat 17.00 - 19.00 saatleri arasında öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Yeşilyurt Mahallesindeki belediye hizmet binasında öğrencilere ikram ediliyor. Sıcak ve samimi bir aile ortamında yenen yemeğin ardından, konuklara çay ikram edilip, belediyenin gençlere sunduğu diğer imkanlardan yararlanma daveti yapılıyor.

Gençlerle birlikte yemek yiyen Başkan Akay, çay ikramında gençlerle sohbetler ediyor.

Gençlerin ihtiyaçlarını, isteklerini ve önerilerini dinleyen Başkan Akay, gençlik hizmetlerini gençlerin öneri ve istekleri doğrultusunda yapılandırdıklarını söyledi.

Sıcak bir aile ortamında sıcak yemek ikramından yararlanmak isteyen gençler 0535 011 29 13 numaradan randevu için Seyhan Belediyesi'nin görevlilerine ulaşabilecekler.