Üniversitelere yönelik güvenlik toplantısı

Adana'da üniversite öğrencilerinin rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmeleri amacıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, üniversite öğrencilerinin öğrenimlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıda açıklama yapan Vali Demirtaş, universite öğrencilerinin rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmeleri amacıyla güvenlik açısından hiçbir sorun yaşanmaması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.

Öğrencilerin yoğun olarak kaldığı özel yurtların bulunduğu güzergahlarda yeterli aydınlatmanın sağlanması, bölücü faaliyetlerin takibine imkan verecek şekilde istihbari faaliyetlere ağırlık verilmesi, narkotim faaliyetlerinin planlanması ve devriye sayısının arttırılması, üniversite yerleşkesinde ve binalarının girişlerindeki güvenlik kontrollerinin arttırılmasının sağlanması, terör ve uyuşturucu ile mücadele edilmesi kapsamında etkin iş birliği ve koordinasyonun sağlanması konularının ayrıntılarıyla ele alındığı toplantı yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.