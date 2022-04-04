Üniversiteli öğrenciler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

Kozan Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler, uyuşturucuya ve zehir tacirlerinin tuzaklarına karşı bilgilendirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce üniversiteli öğrencilere "Uyuşturucu ile Mücadele ve Bağımlılık” konulu seminer verildi.

Seminerde Türkiye'de birinci seçilen “İki Ekmek” adlı kısa film gösterimiyle öğrencilerin farkındalık seviyesi arttırılırken uyuşturucu maddenin ne olduğu, madde bağımlılığı, uyuşturucu maddeye başlama sebepleri, zararları, çözüm önerileri konularında bilgilendirme yapıldı.

“Bir kereden çok şey ölür” mesajı verilen seminerde uyuşturucu tacirlerinin tuzakları gerçek örnekler ile öğrencilere aktarılarak şüpheli durumlarda yapılması gerekenler aktarıldı.

Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ seminer sonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliğinde görevli polis memurları Burak Tavşanoğlu ve Ferdi Kuyucu'ya çiçek takdim etti.