Üniversiteliler iyiliğe destek bekliyor

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından kurulan DOKA, aktivitelerini tamamen ücretsiz hale getirmek için sponsor arayışına başladı. Kar amacı gütmeden faaliyetlerini sürdüren ve bu zamana kadar birçok dağ gezisi, kamp ve konser gibi etkinliklere imza atan DOKA, köy okullarına kitap yardımlarında bulunmak, sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı gibi sosyal sorumluluklar üstlenmek amacıyla da kolları sıvadı.

Yardım gönüllüsü olarak çalışacağız

Kulüp Başkanı Semih Sağlam, örnek olacak çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Ülke geneline yayılmayı ve sesimizi duyurmayı amaçlıyoruz. Her ne kadar BTÜ bünyesinde yer alsak da, faaliyetlerimize farklı üniversitelerden öğrenciler de katılıyor. Gönüllülüğü esas alarak öncü projeleri hayata geçirmek için bir bütçeye gereksinim duyuyoruz'' dedi.

Sosyal gezi ve kamplarda, yol ve yiyecek gideri olarak kişi başı 100 TL ücret almak zorunda kaldıklarını ifade eden Sağlam, "Bunu tamamen ücretsiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü maddi durumu el vermediği için katılamayan arkadaşlarımız oluyor" diye konuştu.

Bunun yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştireceklerini kaydeden Semih Sağlam, "Sponsor desteğine ihtiyacımız var. Dileyen şahıs ve firmalar bize destek olabilir. Bizler de, en iyi şekilde kendilerinin tanıtımını yaparız'' dedi.

Sağlam, sponsor olmak isteyenlerin 0507 014 08 93 nolu telefondan kendilerine ulaşabileceğini söyledi.