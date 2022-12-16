Ünlü tasarımcı Çak: "Kendinize inanın ve sevdiğiniz işi yapın"

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nce düzenlenen seminerler serisinin ilk etkinliğinin konuğu dünyaca ünlü tasarımcı Şafak Çak oldu. Çak, “İşinizi şansa bırakmayın, insan isterse kendi şansının mimarı olur” dedi.

ATÜ Konferans Salonu'nda “İşinizi Şansa Bırakmayın” temalı söyleşi öncesi bir açılış sunumu yapan ATÜ Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Dr. Nur Umar, mimarlık mesleğinin önemine dikkati çekerek, “Mimarlık insan tarihi kadar eski bir meslek. Mimarlık insan yaşamının sürdürüldüğü mekanlar ile yapılaşmış çevreyi oluşturmaya yönelik fiziksel ve düşünsel eylemler bütünüdür. Diğer bir deyişle mimarlık insan yaşamını kolaylaştırma, barınma, dinlenme, eğlenme, çalışma, eğitim ve sağlık hizmeti alma, tapınma gibi eylemleri sürdürecek mekanları teknik ve ekonomik imkanlarla bağdaştırarak estetik bir şekilde ortaya çıkarma sanatıdır” dedi.

Neden mimarlık? sorusunun da cevabını veren Dr. Öğr. Üyesi Nur Umar, mimarlık formasyonunu alan bir mezunun, kendi ofisini açıp bağımsız bir mimar olarak çalışabileceği gibi herhangi bir özel sektörde, kamuda, ofiste, şantiyede de mimar olarak görev yapabildiğini belirtti.

Dr. Nur Umar, Peki neden ATÜ mimarlık? sorusunun yanıtını verirken de ATÜ' nün Adana'nın en genç ve dinamik üniversitesi olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“ATÜ mimarlık; çünkü alanlarında uzman ve deneyimli eğitmenler ile genç ve dinamik bir kadroyu buluşturduğu için. Akademik kadrosunun Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun, yurt dışı deneyimli akademisyenlerden oluşturmuş olması nedeniyle kendi özgün ekolünü ve eğitim sistemini oluşturma çabası, yeni bir kampüs yeni konforlu atölyelerde eğitim alma imkanı ATÜ'de mevcuttur.”

Dr. Nur Umar'ın sunumunun ardından, Paris Hilton, Jennifer Lopez, Sting gibi isimler için gerçekleştirdiği mekan ve sahne tasarımlarıyla dünyaca tanınan, konut ve iş yerlerinin iç mekanlarının yanı sıra bina tasarımı da yapan Şafak Çak, söyleşide, gençlerin ufkunu açtı, yollarına ışık tutan mesajlar verdi. Çak, “İşinizi şansa bırakmayın, insan isterse kendi şansının mimarı olur. Kendinize inanın ve sevdiğiniz işi yapın. Güzel işler de yaptım para da kazandım. Yıllar önce 1 milyon dolar batıp sıfırı tükettim, tefecilerden para çektikçe daha da battım. Sonra tekrar ayağa kalktım. Bu süreçte mimar arkadaşlarımın yönlendirmeleri bana çok faydalı oldu" dedi.

"Ama mimarlık okumuş olmayı çok isterdim” diyen Şafak Çak, gençlere hedefleri için mücadele ederken asla yılmamalarını ve vaz geçmemelerini tavsiye etti.

Söyleşi programının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şafak Çak'a, ATÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolunay Göçken tarafından teşekkür plaketi verildi.

Söyleşiye katılan davetliler, Mimarlık Fakültesi M2 Konferans salonu fuayesinde Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından düzenlenen ve öğrencilerin seçilmiş proje ve maketlerinden oluşan sergiyi gezdi.