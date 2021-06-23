Unutulmaya yüz tutmuş Adana yemekleri gün yüzüne çıkıyor

Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürü konusunda bir çok kurum ve kuruluşun yöresel yemek noktasında proje gerçekleştirdiğini belirterek, birlikte hareket edilmesi halinde Adana'nın eşsiz zenginlikteki kültürel mirasının ortaya çıkarılacağını söyledi.

Başkan Erol, Proje Tanıtım ve Yayın Kurulu Başkanı Prof.Dr.Sait Muharrem Say, Proje Koordinatörü Prof.Dr. Nuriye Say ve Proje Sekreteri ve Toroslar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Usanmaz ile birlikte Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'i ziyaret etti. Erol, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında, özellikle kültürel alandaki işbirliğini geliştirmek ve insanlığın ortak değerlerini ortaya çıkarmak amacı taşıyan hibe programları kapsamında çok paydaşlı projenin, desteklenmeye uygun görüldüğünü ifade etti.

Proje hakkında bilgi veren Cenap Erol, projenin ana yürütücüsünün Adana Toroslar Federasyonu olduğunu, Çukurova Üniversitesi ve İtalyan Wigvam Clubs'ın da eş yürütücü olduğunu söyledi.

Erol, Adana Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Adana Müze Müdürlüğü, Kozan Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Çukurova Aşçılar Derneği ve Kınalı Eller Kadın Hareketi'nin projenin katılımcıları arasında yer aldığını dile getirdi.

Proje 15 ay sürecek

Proje kapsamında; Adana kırsalı saha ziyaretleri, yerel yemek yarışmaları ve yemek kursları düzenlenecek, belgesellerle birlikte yazılı ve görsel tanıtım materyalleriyle Adana'nın tanıtımının yapılacağını söyleyen Cenap Erol, geniş bir konsorsiyumla 15 ay boyunca yürütülecek projeyle asıl hedefin, Adana'nın tarihi yemeklerinin ortaya çıkartılması ve günümüz yemek menülerine taşınması olduğunu açıkladı.

İtalyan ve Türk aşçıların hem Adana hem de İtalya'da düzenlenecek organizasyonlarla, gastronomi alanındaki deneyimlerinin paylaşılmasının, Türkiye'de bu alanda düzenlenen ilk çalışma olduğunu vurgulayan Erol, başta turizm alanı olmak üzere ilişkili birçok alanda önemli kazanımlar elde edileceğini belirtti.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Say ise; projede öncelikle kültürel bir miras olarak, Adana'nın kırsalındaki zengin sosyo-kültürel değerlerden biri olan ve aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş yemek kültürüne ait bir envanterin hazırlanacağını, böylece kırsal turizmin gelişmesine ve kırsal kalkınmaya da katkı sağlanacağını dile getirdi.

Proje koordinatörü Prof.Dr.Nuriye Say; İtalya ile ortak yürütülecek projenin İtalya ayağında da bir lezzet festivalinin düzenleneceğini ve Adana'nın tanıtımının Avrupa'da da yapılacağını, İtalya Wigvam Club'a bağlı yetkin İtalyan aşçıların Adana yemeklerini öğrenerek, kendi ülkelerinde tanıtımına katkı sağlanacağını söyledi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de yaptığı açıklamada, Adana'nın çok eski bir yerleşim yeri olduğunu, bir çok medeniyete beşiklik ettiğini belirterek, “Adana; ülkemizin en önemli gastronomi merkezi. Bir çok kültürün kök saldığı bu topraklarda geniş bir yemek kültürü bulunmaktadır. İçerisinden iki nehir geçen bu bereketli topraklarda ünü yurtdışına taşmış çok sayıda yemek bulunuyor. Bu amaçla; bir çok kurum ve kuruluş gerek fuar şeklinde gerekse de tanıtım amaçlı panellerde ve yarışmalarda, yemek zenginliğimiz gözler önüne seriliyor. Ancak ayrı ayrı yapılan bu çalışmalar hedefe ulaşamadı. Adana Toroslar Federasyonu'nun bu yönde geliştirdiği ortak projeyi önemsiyorum. Paydaşları bir araya getirmek, geniş çaplı bir organizasyonla daha kapsamlı bir çalışmaya imza atılması önemli. Bu yöndeki çabanıza elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız” dedi.