Üreterek hayallerine koşuyorlar

Adana'nın Kozan ilçesindeki Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulamalı eğitimler ile fabrikaya dönüşen okullarında hem üretiyor hem de harçlıklarını kazanıyorlar.

Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan bin 35 öğrenci, elektrik elektronik, makine, metal ve mobilya üzerine aldıkları uygulamalı eğitimler ile hem okuyor hem harçlıklarını kazanıyorlar. Geçen yıl okulda yapılan üretim ile 540 bin TL ciro yapan öğrenciler, uzmanlaştıkları alanlarda mühendislik hayalleri kuruyor. Öğrenciler, lise eğitimi sonrası alacakları uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile iş yeri açmaya hak kazanırken, meslek lisesine başladığı andan itibaren de sigortaları yapılıyor. Öğrenciler, okul bittiğinde ise istihdam sorunu yaşamadan mesleğe adım atıyorlar.

Mobilya bölümünde okuyan öğrencilerden İsa Uçar, akranlarına özgü yeni nesil mobilya üretimi yapmak istediğini aktararak, yaptıkları eğitim ve öğrenimin keyifli ve eğlenceli olduğunu söyledi. Muhammed Mustafa Sedef ise aldığı eğitimin ardından iyi bir usta olma hayali kurduğunu söyledi.

Kaynak mühendisi olmak isteyen Alican İnan da okuldan mezun olup babasının iş yerinde usta olma hayalleri olduğunu, yaptıkları iş kolunda gelirin yüksek olduğunu kaydetti.

Makine Teknolojileri öğretmeni Zafer Çağlar, öğrencilerin meslek sahibi olup hem para kazanıp hem de üretim yaparak öğrendiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren ülke ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler alıyor. Ülke açısından düşündüğümüzde üretim güçlü olursa üreten nesiller yetiştirerek çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin her yerinde istihdam şartları oluşuyor. Kendini yetiştiren donanımlı öğrenciler hayalleri ile bütünleştikçe bakanlığın çalışmaları ile öncelikli oluyorlar. Öğrenciler okurken sigortaları yatıyor, işletme beceri eğitimi son sınıfta asgari ücretin 3'te biri oranında maaş alıyorlar. Meslek lisesi ve çıraklık eğitimi ile de öğrenciler işletmelerde hem çalışıp hem eğitimlerini sürdürebiliyor ve para kazanabiliyorlar. Buradan mezun olduktan sonra aldıkları sertifika ile de uluslararası alanda geçerlilik olması ile yurt dışında da bölümünde usta olabiliyor” dedi.

Okulun Teknik İşler Müdür Yardımcısı Erdal Yardım, geçen yıl 540 bin TL'lik ciro yaptıklarını belirterek, "Döner sermayede tüm bölümlerde üretim yapıyoruz. Akıllı ev teknolojileri, mobilyalar, elektrikli araçlar, daha birçok alanda öğrencilerimizin başarılı çalışmaları oluyor. Hem üretip hem öğrenerek geleceğin ustalarını yetiştiriyoruz” diye konuştu.