?reticiye 42 bin 500 lavanta fidesi

CHP ?l Ba?kan? Mehmet ?elebi'nin e?lik etti?i Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Zeydan Karalar'?n, bizzat kat?ld??? fidan da??t?m?nda, k?rsalda tar?ma ve hayvanc?l??a verilen ve verilecek deste?in i?eri?i hakk?nda bilgi verdi. Ba?kan Karalar, ?Hi? olmad??? kadar hizmet g?rece?inize dair size s?z verdim. Bunun gere?ini yerine getirece?iz. Nihayetinde ocakta in?allah art?k art? veren bir belediye b?t?esi sa?layaca??z. ?lk aylardaki ?ok k?t? mali tabloya ra?men hizmeti durdurmad?k. Kozan'da 50 km yol yapt?k. ?mamo?lu'nda yapt???m?z isale hatt?n?n uzunlu?u 264 kilometre. 30 kilometre asbestli hat de?i?tirdik. Ceyhan'da, Karata?'ta, Alada?'da, Kozan'da, b?t?n Adana'da kanserojen etkisi olan asbestli borulardan gelen su i?iliyor. Su cenneti Adana'n?n ??te birinde sa?l?kl? su yok. Bu karde?iniz 5 y?l i?inde ar?tmas?z il?e, susuz belde, k?y b?rakmayacak Allah'?n izniyle. Alada?'da ?nemli yol ?al??malar?m?z var ve uzun y?llard?r yap?lamayan yollar? k?sa s?rede bitirece?iz. Bu konuda muhtarlar? toplayaca??m. En az?ndan ana yollarda s?k?nt?n?z kalmayacak. ?n?m?zdeki yaz b?y?k bir yol hamlesi ba?lat?yoruz. Bana, ?yapt???n?z yama, ?nce yap?lan yollardan kaliteli' diyorlar. Kaliteli yol yapmayan?n paras?n? ?demem. Ben milletin paras?n? ?ar?ur ettirmem. Bizim i?imiz sadece yol, taziye evi, park, altyap? yapmak, su getirmek de?il. Hangi vatanda??m?z?n nerede bir ihtiyac? varsa ona el atmaya ba?lad?k.Tufanbeyli'yi yeniden d?nyan?n en kaliteli fasulyesini, nohudunu, mercime?ini ?reten hale getirece?iz. Saimbeyli'de ?z?m ba?lar?n? kuruyoruz ?u anda. Oraya ?ok ciddi tar?m deste?i veriyoruz. Feke'de silaj deste?i veriyoruz. Hayvanc?l??? destekliyoruz. Alada?'da da tar?m?n yan? s?ra, hayvanc?l?k deste?ini g?ndeme alaca??z. Pozant?'da domates ve ?ilek fidesi da??tt?k. Bizde siyaset ayr?m? yok. Hangi partiye oy verirseniz verin, benim karde?lerimsiniz. Hepinize hizmet etmek benim boynumun borcudur? dedi.

Lavantan?n katma de?eri y?ksek

Pozant?'y?, Karaisal?'y? ve Alada?'? lavanta cenneti haline getirmek istedi?ini belirten Ba?kan Zeydan Karalar, ?Da?l?k, topra?? az olan yerlerde lavanta bir end?stri ?r?n? ayn? zamanda. Hem g?rseli insan? ?ok mutlu ediyor, rahatlat?yor. Kokusu, ya??, d?nyada ?ok ?nemli. Bunlar?n ?nemini bilin. T?rkiye'de bu art?yor. Adana'da lavanta ?retimi artt???nda biz bir tesis kuraca??z, lavantalar?n?z? sizden alaca??z, end?striyel ?r?n haline getirip daha ?ok para kazanman?z? sa?layaca??z. D?n?mden yakla??k 1 ton ?r?n alabilirsiniz. Lavantan?n kilosu ?u anda minimum 5 lirad?r. D?n?mden 5 bin lira para kazan?labilir. Biz sizin yan?n?zday?z. Biz paray? iyi y?netiriz. Beni Seyhan Belediyesi'nden tan?yorsunuz ama Adana B?y?k?ehir Belediyesi'nde de bu karde?inizin fark?n? bariz bi?imde g?receksiniz. Tabii ki her sorunu bir anda ??zmek m?mk?n de?il. S?rayla ama birbirimize inanarak ve g?venerek, tabii ben size dayanarak bu i?leri yapaca??m. Ben ?? g?nd?r iki saat uykuyla ayaktay?m arkada?lar. Diyorlar ki ?Ba?kan bu enerjiyi nereden buluyorsun?' ??te kar??mdaki karde?lerimden al?yorum. Sizlerden al?yorum. Bana deste?iniz, g?veniniz bana hem b?y?k mutluluk veriyor, hem b?y?k g?? veriyor. 24 saat ?al??sam size hizmet etmekten asla yorulmam. Mustafa Kemal Atat?rk, ?Hi? dinlenmemek ?zere yola ??kanlar asla yorulmazlar' diyor. Ben hayat?nda hangi sekt?rde ?al??t?ysam, hangi i?i yapt?ysam onu en iyi bi?imde yapmaya ?al??t?m. Ne ?ukobirlik'te, ne ?zel sekt?rde, ne de kendi i?imde ba?ar?s?zl??a tahamm?l g?sterdim. Bunun iki nedeni var. Birincisi ?al??an? Allah sever. ?kincisi de Mustafa Kemal Atat?rk, ?Vatan?n? en ?ok seven, g?revini en iyi yapand?r' diyor? diye konu?tu.

Adana'n?n makus talihi k?r?lacak

Lavanta ?retiminin ve getirilerinin ayr?nt?lar?yla ilgili de bilgi aktaran Ba?kan Zeydan Karalar, ??yle devam etti:

?Milli ekonomiye ekstra gelir getiren, u?ucu ya?? en fazla kozmetik ve parf?m sanayisinde kullan?lan lavanta g?zel kokusu nedeniyle sabun ve di?er end?stri kollar?nda, ila? sanayisinde, a?r? kesici, sakinle?tirici, uykusuzluk giderici ?zellikleriyle kullan?labilmektedir. ?i?eklerinin ?ifa verici ?zellikleriyle ?ay ?eklinde de kullan?lmaktad?r. Balc?lar da lavanta istiyor bizden. Daha ?ok ektirmemizi istiyorlar. Lavanta ?i?eklerinden elde edilen bal daha iyi para ediyor. Bal ?reten karde?lerim beklesinler onlara da s?rprizim olacak. Bal ?retimi b?lgemizde ?ok ?nemli. Bal ?retiminde T?rkiye'de ???nc? Adana. Adana i?sizlikte ?ampiyon oluyor ya, makus talihini k?raca??z Adana'n?n. Adana'n?n b?yle g?zel rekorlarla an?lmas?n? sa?layaca??z. Saimbeyli'de ?z?m ba?lar? olu?turduk ve yine Saimbeyli'ne so?uk hava deposu yapaca??z. B?ylece kirazlar?n dalda kalmas?n? engelleyece?iz. ?hracatlar?na destek olaca??z. Buradaki ama?lar?m?z k?rsaldaki vatanda?lar?m?z?n sosyoekonomik seviyesini y?kseltmek, k???k aile i?letmelerini canland?rmak, kooperatif k?lt?r?n? hayata ge?irmek, yerinde istihdam sa?lamak, insanlar?n ya?ad?klar? yerde mutlu olmas?n? sa?layarak, ?ehirlere g??? bir nebze engellemek.?

Pozant?'da lavanta da??t?m?

Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Zeydan Karalar, Alada? il?esinin ard?ndan Pozant?'da da lavanta fidesi da??tt?. Burada vatanda?larla bir araya gelen Ba?kan Zeydan karalar, so?uk havaya ra?men t?rene kat?lan kad?nlara, muhtarlara ve vatanda?lara te?ekk?r etti. Karalar, ?Karak??lak??'dan gelen kad?nlar?m?z, ?ilek ?reten kad?nlar?m?z, K?nal? Eller Biz Seyhan Belediye Ba?kan?yken kar?? kar?? b?t?n Adana'y? gezdik. Hangi il?ede, hangi k?yde ne problem var, bunlar?n tamam?n? tespit ettik. K?yl?n?n, ?ift?inin giderek yok olmaya ba?lad???n?, b?y?k ?zd?rap i?inde ya?ad???n?, yokluk i?inde ya?ad???n? g?rd?k. Mustafa Kemal Atat?rk'?n k?yl? milletin efendisidir? s?z?n? hat?rlad???m?zda b?y?k ?zd?rap ?ektik. Bizim k?yl?m?z ger?ekten milletin efendisidir ve ger?ekten milletin efendisi olmal?d?r. Bo?una s?ylememi? ulu ?nder. Ne yaz?k ki o milletin efendisi olan k?yl? ?ok zor durumda ?imdi. Biz b?y?k bir ?abayla tekrar k?yl?y? milletin efendisi yapmaya kararl?y?z de?erli karde?lerim? dedi.

Kad?n erkek omuz omuza

Kad?n?n toplumun her alan?nda g??lenmesinin ?nemine de?inen Ba?kan Zeydan Karalar, ?Kad?n? g??lendirmek, kad?n? toplumda daha etkili k?lmak, inan?n bir ?lkenin geli?mi?li?i ile ?ok do?ru orant?l?d?r. Bundan erkeklerin en ufak bir teredd?d? olmamal?d?r. B?y?k bir cesaretle, kad?nlar?n daha g??l?, sosyal ve ekonomik alanlarda daha ?ok yer alan bir hale getirmeye y?nelik ?abalar?m?z?n olmas? hepimizin g?revidir. Erkekler, ?Ya bizim etkimiz azal?r, kad?n bizi dinlemez' diye d???nmesin. Hi? ?yle bir ?ey olmaz. Kad?n erke?in, erkek de kad?n?n yard?mc?s?d?r. Netice itibariyle hayat m??terektir. Bizim birbirimize yard?m etmekten ba?ka da ??kar yolumuz yoktur. Kad?nlar? g??lendirmeye ?al???yoruz? diye konu?tu.

?e?itli il?elerde tar?m?n ve hayvanc?l???n geli?mesi i?in ?nemli i?ler yap?ld???n? ifade eden Ba?kan Zeydan Karalar, ??yle devam etti:

??ilek buralar?n ?nemli bir meyvesidir ve d?nyan?n en yararl? meyvelerindendir ama ?ift?ilerimiz, k?yl?lerimiz satam?yor.

Feke ve Saimbeyli'de hayvanc?l??? geli?tirmek i?in slaj deste?i yapt?k. Alada? ve Pozant?'da lavanta fidesi da??tt?k. Bac?lar?m, karde?lerim lavanta istediler. Size her ?ey feda olsun! Daha ?nce Pozant?'da ?ilek fidesi da??tt?k. Karak??lak?? K?y?'ne gidin g?r?n. S?rf bu kad?nlar?m?z?n ?al??mas?ndan ?t?r? Karak??lak?? K?y? ekonomik sorunlar?n? ??zme konusunda ?ok yol kat etti. Ama daha iyi olaca??z. ?stiyoruz ki memlekette hi? bir karde?imizin en ufak bir derdi olmas?n. Biz bu desteklere devam edece?iz. Bizim k?yl?ye, kad?nlara, sizlere deste?imiz devam edecek. ?lkenin geli?imi de, ?lkenin refah? da, ?lkenin huzuru da kad?n?n ger?ekten g??lenmesinden ge?iyor. Ben her zaman sizin yan?n?zday?m. Kooperatifleri destekleyece?iz. Daha ?ok kad?n kooperatiflerini destekleyece?iz. Biz Seyhan Belediyesi'ndeyken K?nal? Eller diye bir kooperatif kurduk, ?imdi onlarca kooperatif kuruyoruz. Hayvanc?l??a destek veriyoruz, s?t??l??e, balc?l??a destek verece?iz. Nerede bir k?yl? karde?imin ihtiyac? varsa onun yan?nda olaca??z.?

Pozant?'ya altyap? ve yol

Bunlar? yaparken merkeze hizmetin de unutulmad???n? aktaran Ba?kan Zeydan Karalar, s?zlerini ??yle tamamlad?: ?Pozant?'n?n yollar?na bu sene k???k onar?mlar?n d???nda fazla m?dahale edemedik ama seneye karlar erimeye ba?lad?ktan, biraz s?caklar artmaya ba?lad?ktan hemen sonra ?ok ciddi bir yol hamlesini de g?receksiniz.

Pozant?'ya ne s?z verdiysek yapaca??z. Ne dedik; ?Tekir'in altyap?s?n? halledece?iz, Pozant?'da susuz bir yer b?rakmayaca??z.' 2020 y?l?nda, bu d?nemde ar?tmas?z bir yerle?im birimi d???n?lebilir mi? De?erli karde?lerim tam 10 il?ede ar?tma yok. Adana'n?n 1/3'?nde sa?l?kl? su yok. Adana'n?n ??te biri asbestli borudan su i?iyor hala. Su kanserojen borulardan ge?iyor. Ben bunu ?nceki d?nem belediyeleri su?lamak i?in s?ylemiyorum. Bu 30-40 y?ll?k bir s?re?. Ama bu karde?iniz bu d?nem sonuna kadar Adana'da susuz bir k?y, susuz il?e ve 1 metre asbestli boru b?rakmayacak. Hem?ehrilerinin kanserojen borulardan akan suyu i?mesine bu karde?iniz tahamm?l edemez. Sadece Tekir'deki altyap? hizmetinin bedeli 400 milyon lira. Ama insan sa?l???n?n, hem?ehrilerimin sa?l???n?n yan?nda paran?n hi?bir ?nemi yok. O paray? bulaca??z ve Tekir'in, Pozant?'n?n altyap?s?n? yapaca??z.?