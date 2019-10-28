İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uslanmaz kapkaççı yine yakalandı

Adana’da 3 ay önce kapkaç yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ancak bir süre sonra tahliye edilen şahıs yine kapkaç yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Adana'da 3 ay önce kapkaç yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ancak bir süre sonra tahliye edilen şahıs yine kapkaç yaptığı gerekçesiyle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde, Şemse Ahmet, yolda yürürken arkasından motosikletle yaklaşan iki kişi, içinde 250 lira ve cep telefonunun olduğu çantasını "kapkaç" yöntemiyle alıp kaçtı. Çevredeki vatandaşlar olayı görüp hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma yaptı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti kullanan şahsın E.K., kadının çantasını alan şahsın ise çok sayıda suç kaydı olan Abdurrahmin B. olduğunu tespit etti.


Polis zanlıları yakalamak için adreslerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılardan E.K.'nın olay anında kolunda sargı bezi olduğu olaydan sonra bezin çıkarıldığı saptandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki kapkaç zanlısı da tutuklandı.


Öte yandan, Abdurrahim B.'nin, 3 ay önce yine ‘kapkaç' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildiği, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.