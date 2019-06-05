Üvey anne şiddetini çocuklar ortaya çıkardı

Adana'da üvey annesi tarafından darp edildiği öne sürülen 7 yaşındaki kız çocuğu, markete giderken sesleri duyan kız çocuklarının polisi aramasıyla kurtarıldı. Küçük kız yuvaya yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatlarda amele olarak çalışan M.T., 4 yıl önce 7 yaşındaki kızının annesi olan N.T. ile boşandı. N.T. boşandıktan sonra İzmir'e yerleşirken kızı A.B.T. babasıyla Adana'da kaldı. Baba M.T., bir süre sonra H.T. ile ikinci evliliğini yaptı. Ancak baba inşaatlara çalışmaya gidince H.T.'nin çocuğu sürekli terlik ve tokatla dövdüğü öne sürüldü. İddiaya göre bayramın 1. günü oturdukları evin avlusuna çıkan kız çocuğu burada oyun oynarken üvey annesi yanına gelip yine kıza bağırıp ona vurmaya başladı. Bu arada kız çocuğunun mahalleden arkadaşları da markete gidiyordu. Sesleri duyunca hemen arkadaşını merak eden kız çocukları eve doğru yöneldi. H.T. kız çocuklarını görünce onlara da kızıp sopa ile televizyon kumandasını fırlattı. Kız çocukları kaçıp annelerinin telefonuyla, 155 polis imdat hattını arayarak "Polis ağabey bir üvey anne var kız arkadaşımızı dövüyor" diye ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kız çocuğu üvey annenin elinden alındı. 7 yaşındaki A.B.T. kız arkadaşlarının yanına gitti. Kız çocuğu annesinin kendisini sürekli sebepsiz yere dövdüğünü ileri sürerek, "Annem babamdan kumar oynayıp evdeki eşyaları sattığı için boşandı. Ben de babamla kaldım. Babam da bu kadınla evlendikten sonra kadın beni terlik ve eliyle dövmeye başladı. Babam evde olmadığı zamanlar dövüyor babam varken beni dövmüyor. Bir kez babama beni dövdüğünü söyledim babam da onu çok kötü dövdü. Bundan dolayı babama beni dövdüğünü artık söylemiyorum. Ama beni sürekli dövüyor" dedi.

Bunun üzerine kadın, gözaltına alındı. Kadın ise çocuğu dövmediğini betona vurduğunu kendisini kocasının sürekli dövdüğünü ileri sürerek kumandayı da kocasının kendisine fırlatıp kırdığını öne sürdü. Kadın polise verdiği ifadesinde de kızı dövmediğini sadece kızdığını ileri sürdü.

Koca M.T. de bir süre sonra çalıştığı inşaattan bulunarak emniyete götürüldü. Eşinden şikayetçi olmayan M.T, "Eşimin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben iki gündür inşaatta amelelik yapıyorum. Eve gelince bu olayları öğrendim. Eşimden şikayetçi değilim" dedi.

Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Çocuk ise yuvaya verilerek koruma altına alındı.