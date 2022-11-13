Üvey annesine kezzap döken genç tutuklandı

Adana'da üvey annesinin üzerine kezzap dökerek ağır bir şekilde yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmiye Sisli (43), 12 yıl önce Abdülkerim Arık ile evlendi. Abdülkerim Arık'ın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal Arık'ı (21) Nazmiye Sisli büyüttü. Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı. Ancak 31 Ekim günü Bilal Arık üvey annesinin evine geldi. Bilal Arık zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal Arık, Nazmiye Sisli'in üzerine kezzap dökerek kaçtı. Nazmiye Sisli'nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Nazmiye Sisli'nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.

Nazmiye Sisli'nin şikayeti üzerine polis, Bilal Arık'ı yakalama çalışmaları başlattı. Yakalanan Bilal Arık, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arık çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.