İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı

Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulan 5 uygulama noktasında suç ve suçlularla mücadele ediyor. Bu kapsamda Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yasa dışı girişleri engellemek için Tarsus -Adana - Gaziantep Otoyolu ile D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde 48'i Afganistan, 37'si Pakistan, 9'u Sri Lanka, 3'ü Gana, 2'si Mali, 1'i Togo uyruklu 100 kaçak göçmeni yakaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.