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Uygulamada cephanelik ele geçirildi

Adana’da yapılan denetimlerde 57 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Adana'da yapılan denetimlerde 57 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü, 6-12 Ağustos tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kapsamlı uygulama yaptı. Denetimler kapsamında yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 104 mermi, 31 ruhsatsız tüfek, 143 kartuş, 9 kuru sıkı tabanca ve buna ait 28 fişek, 56 AK-47 tüfek fişeği, 1 çalıntı otomobil ve 8 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi de yakalandı.


Uygulamada ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 4 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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