Uygulamada cephanelik ele geçirildi

Adana'da yapılan denetimlerde 57 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, 6-12 Ağustos tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kapsamlı uygulama yaptı. Denetimler kapsamında yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 104 mermi, 31 ruhsatsız tüfek, 143 kartuş, 9 kuru sıkı tabanca ve buna ait 28 fişek, 56 AK-47 tüfek fişeği, 1 çalıntı otomobil ve 8 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi de yakalandı.

Uygulamada ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 4 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.