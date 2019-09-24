Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği'nde açılan atölye öncesinde 2019-2020 sezonunda haziran ayına kadar sürecek söyleşi, konferans, fotoğraf, resim, müzik ve diğer sanat dallarındaki etkinlik programı hakkında bilgiler veren Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, “Aslında herkes sanatçıdır. İnsan düşünüyorsa ve düşündüğünü sanatın bir parçası hale getiriyorsa sanatçıdır. Çünkü sanat bir davranış biçiminden çok düşünme biçimdir. Sanat, evrendeki her şeye göre daha soyut, kısaca en soyut, en özgün kavramdır” dedi.

Antik dönem eserlerinde sanatçıların neden isimlerini kullanmadığına da değinen Uygur, bu konuda Platon'un felsefesinin etkin olduğunu belirterek, “Platon, duyu dünyasının devamlı bir değişim içerisinde olduğundan bu dünyadan alınan bilginin kalıcı ve değerli olmadığını söylemiştir. Platon, eserlerini bu nedenle genellenebilir nitelikte değildir görüşünde olduğu için sanatçının eserinin de evrendekinin bir kopyası olduğu için değersizdir görüşünü savunmuştur. Tabi ki değersizleşen sanatçının eserine imza atması da uygun olmayacaktır. Ancak ondan sonra dünyaya gelen Aristo ise Platon gibi düşünmemiştir” dedi.

12 oturum 40 saatten oluşan atölye her pazartesi devam edecek.