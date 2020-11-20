İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uygur, "Fotoğrafik Düşünme Tarihi"ni anlattı

Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği Başkanı Dr.

S. Haluk Uygur, Samsun'da kurulu bulunan Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatör Derneği'nin (ATAFOD) düzenlediği online gösteri ve söyleşi etkinliğinde “Fotoğrafik Düşünme Tarihi”ni anlattı.


ATAFOD, sezon açılışını Adanalı fotoğraf sanatçısı ve S. Haluk Uygur'la yaptı. Uygur, online olarak gerçekleştirilen sunumda, fotoğrafın, fotoğraf makinelerinin icadı ve ne zaman bulunduğunu anlatarak, fotoğrafın tarihinin insanlığın başlangıcı ile başladığını ve fotoğraf makinesinin bulunmasının ise 2500 yıl olduğunu söyledi.


Uygur, "Fotoğrafik düşünme, ışıkla karanlığın buluşması sonucu konturların meydana getirdiği görüntü anlamında mağara döneminde başladı diyebiliriz. Fotoğraf, düşünmeye başladığınız anda başlar, sergi salonundaki son ziyaretçinin salondan ayrılması ile son bulur" dedi.


En iyi fotoğrafın insanı değiştiren fotoğraf olduğunu kaydeden Uygur, Ara Güler'in İstanbul fotoğrafçısı olduğuna dikkat çekerek fotoğrafçının kendi şehrinin fotoğrafçısı olması gerektiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.