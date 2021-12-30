Uygur ve Ateşoğlu'dan: "Klikya'ya Yolculuk"

Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur ve dernek üyesi Ayşe Ateşoğlu, Fransız Yazar Victor Langlois'in "Klikyaya Yolculuk " adı kitabını Türkçeye çevirdi.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur, 19. yüzyılda Avrupalı gezginlerin en gözde yerinin Anadolu olduğunu belirterek, "O dönem resim, edebiyat, müzik gibi birçok sanat dalında doğuyu anlatan eserler üretildi. Bunların bir kısmı bizzat İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerine gezi yapıp eser üretirken, çoğunluğu ülkemizi hiç görmeden, bazen görenlerin anlattıklarına dayanarak, bazen ise hayal ettiklerini gerçekmiş gibi sunarak yaptılar eserlerini" dedi.

Victor Langois'in Kilikya'ya Yolculuk isimli kitabından bir Adana gravürü bulunduğunu ifade eden Uygur, "Ne yazık ki bu kitaptan; Langlois'in Klikya'ya yaptığı seyahat boyunca yaptığının sadece bu olmadığını da öğreniyoruz. Langlois kitabında yaptığı arkeolojik eser kaçakçılığından bir kahramanlık öyküsü gibi bahsediyor. Üstelik Tarsus ve Mersin'den kaçırıp Louvre Müzesi'ne taşıdığı yüzlerce tarihi eseri, bomba koyup parçalamaya kadar varan bir barbarlıkla ele geçirdiğini de yazdıklarından öğreniyoruz. Dolayısıyla bu kitabın ilk basımı ile aradan 170 yıl geçtikten sonra Türkçeye kazandırılması, Batı'nın bize o yıllardan itibaren hangi gözle baktığının görünmesini sağlayacaktır. Akademisyen Yayınlarından çıkan kitabımızı tam da şehrimizin Fransız işgalinden kurtarılmasının 100. yılında imzaya sunmak, bizim için çok anlam ifade etmektedir" şeklinde konuştu.