Uyuşturucu hap ticareti yapanlara darbe

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bu soruşturma içeriği dahilinde 4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 bin 20 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına getirildi.

Şüpheliler jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.