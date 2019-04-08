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Uyuşturucu hap ticareti yapanlara darbe

Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bu soruşturma içeriği dahilinde 4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 bin 20 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına getirildi.


Şüpheliler jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

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