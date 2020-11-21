Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta çukura düştü

Adana'da uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen kadın yaralandı. Çukurdan çıkartılıp ambulansa bindirilen genç kadının ‘Allah rızası için bana sigara verin, başım çok kötü' diyerek bağırması, yoldan geçen bir vatandaşın kadın sedyedeyken eline sigara tutuşturmasıysa dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki S.K., uyuşturucu kullanmak için metruk bir binaya girdi. Bu sırada genç kadın, karanlıkta inşaat içerisinde bulunan 4 metrelik çukuru fark etmeyerek içine düştü. Kadının yardım çığlıkları üzerine yürüyüş yapan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla S.K.'yı düştüğü çukurdan çıkarttı.

Genç kadının ise bu sırada ‘Allah rızası için bana sigara verin, başım çok kötü' diyerek bağırması ve yoldan geçen bir vatandaşın kadın sedyedeyken eline sigara tutuşturması dikkat çekti. S.K., tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.