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Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi ve Pınar Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satan torbacı tabir edilen zanlılar olduğu bilgisine ulaştı. Polis, adreslere yaptığı baskında R.B. (23) Sami D. (20) ve Yılmaz K.'yı (38) uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 26 pakette 119.66 gram bonzai, 142 gram uyuşturucu çoğaltmada kullanılan madde ele geçirildi. Zanlılar ise emniyette sorguya alındı. Zanlılardan Yılmaz K. ve Sami D. sevk edildikleri adliyede tutuklanırken R.B. savcılıktan serbest kaldı.

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