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Uyuşturucu operasyonuna giden polisi çocuklar çiçekle karşıladı

Adana’da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının bulunduğu ihbarı üzerine şok baskınlar yapan polisi çocuklar çiçekle karşıladı.

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının bulunduğu ihbarı üzerine şok baskınlar yapan polisi çocuklar çiçekle karşıladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğinde şok operasyon düzenledi. Polis evlere baskınlar yaparken özel harekat polisleri de eller tetikte sokak başlarında güvenlik önlemleri aldı.


Mahallede bulunan çocuklar şaşkın gözlerle polisi izlerken kimi çocuklar da polise çiçek verdi. Çocuklar polisleri çok sevdiğini söylerken anneleri ise polisler sayesinde rahat rahat dolaştıklarını söyledi.


Polis ekipleri yaptığı şok baskınları havadan da drone ile takip etti. Baskınlarda çok miktarda esrar, uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve tabancalar ele geçirildi.

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