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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adana’da iki ayrı mahalleye yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Adana'da iki ayrı mahalleye yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sümer ve Sinanpaşa mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki mahalleye eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda polis 23.7 gram metanfetamin, 70 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 bin 180 lira para ele geçirirken Yusuf Ö. (41), Sesin Y.(37), Serkan D.(43), Ümit U.(50) ve Bülent K.'yı (44) gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken Yusuf Ö. tutuklandı.


Diğer zanlılar ise mahkemeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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