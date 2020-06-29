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Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerine bağlı Kiremithane, Hadırlı ve Yeşilyurt mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskındaki aramalarda 237,98 gram esrar, 187,11 gram bonzai, 749 adet uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, Serkan B. (41), Serdar K. (40), Ulaş A. (28), Yusuf G. (21) ve Sertan B. (24) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan B. tutuklanırken, Serdar K., Ulaş A., Yusuf G. ve Sertan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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