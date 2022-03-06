Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında yeşil ve kırmızı reçeteli sentetik ecza ürünlerinin yasa dışı olarak temin edilip satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, sentetik ecza hapları sattığı tespit edilen C.K. (43) ile torbacılık yaptığı belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için 4 Mart'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 137 bin 929 sentetik ecza, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında C.K.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.