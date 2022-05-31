Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik hassas burun köpekleri ile ev ve işyerinde arama yapıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Y., R.B., T.Ç., E.S. ve R.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.