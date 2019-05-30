Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana'da otomobilin yakıt deposunda gizlenmiş halde 11 gram metamfetaminin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekip, bu kapsamda yaptığı araştırmayla uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir otomobili merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde takibe alıp durdurdu. Araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler Halil İbrahim Ç. (22), Uğur D. (23) ve Gökhan G. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil İbrahim Ç. ve Uğur D. tutuklandı, Gökhan G. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.