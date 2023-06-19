İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 torbacı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda reçeteyle satışı yapılabilen 2 bin 296 hap ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Polis ekipleri, evdeki Özgür B. ve Barış B'yi gözaltına aldı.


Ayrıca, polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki İncirlik Uygulama Noktasında durdurularak arama yapılan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde de 362 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili yolculardan Fatih B. de gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan Özgür B. ve Barış B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Fatih B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.