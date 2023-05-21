Uyuşturucu satan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen ve 411 gram bonzai ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis bilgi üzerine mahalleye giderek şüphelileri takibe başladı. Yapılan takip sonucunda şahıslar uyuşturucu satarken polis baskın yaptı. Baskın sonucu Abdulselam K., Fırat U. ve Şafak S. gözaltına alındı. Polis yaptığı aramada 411.18 gram bonzai ve 15 sentetik ecza uyuşturucu hap ile 21 bin lira para ele geçirdi. Polis, zanlıları ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.