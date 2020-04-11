İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı

Adana’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4’ü cezaevine gönderildi.

Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İki araç ve bir evde yapılan aramada 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 54,93 gram esrar, 0,41 gram metamfetamin, 55 uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.N., Y.G., B.T. ve E.G. tutuklandı. S.U., D.B. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.