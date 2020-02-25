İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği önceden belirlenen 41 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar dedektör köpekler evleri aradı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.