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Uyuşturucu satıcısı drone ile yakalandı

Adana’da narkotik polisinin drone ile yaptığı uygulamada şüpheli şahsın üzerinden 1 kilo 47 gram Bonzai çıktı.

Adana'da narkotik polisinin drone ile yaptığı uygulamada şüpheli şahsın üzerinden 1 kilo 47 gram Bonzai çıktı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacılara yönelik olarak merkez Seyhan ilçesi, Ova Mahallesinde akşam iftardan sonra uygulama başlattı. Polis mahalleye giren yayaları ve araçları tek tek durdurup arama yaptı.Uygulamaya drone ile havadan destek verildi. Drone ile yapılan takip sonucunda şüphelenilen şahıslar yerdeki polislere telsiz ile bildirilip arama yapılması istendi.


Bu arada mahalleye gelen Mükerrem D. isimli bir şahıstan polis şüphelendi. Polis şahsı durdurup kimlik sorgusu yapıp arama yaptı. Yapılan arama sonucunda şahsın üzerinden 1 kilo 47 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken zanlı gözaltına alındı.


Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı uyuşturucu satmak suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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