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Uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı

Adana’nın Feke ilçesinde lise öğrencilerine uyuşturucu satmaya çalıştığı tespit edilen ve polisin operasyonuyla yakalanan zanlı tutuklandıFeke İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ilçede uyuşturucu satıldığı belirlendi.

Adana'nın Feke ilçesinde lise öğrencilerine uyuşturucu satmaya çalıştığı tespit edilen ve polisin operasyonuyla yakalanan zanlı tutuklandı


Feke İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ilçede uyuşturucu satıldığı belirlendi. Feke Cumhuriyet Savcılığı başlattığı soruşturma kapsamında polis operasyon düzenledi. Operasyonda lise öğrencilerine uyuşturucu hap satmaya çalıştığı belirlenen M.Y. (21) gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramalarda uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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