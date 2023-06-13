Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Hasan K., Furkan Y., Nurullah G., Fettah Kaan Y. ile Bilal G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Adreslerde 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise reçeteye tabi 3 bin 594 uyuşturucu etkili hap, 2,56 gram bonzai, 1,15 gram metamfetamin ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.