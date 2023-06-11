İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Muhammed Ali H.'nin adresine baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise bin 193 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Ali H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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