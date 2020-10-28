İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yapan 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.


Düzenlenen baskınlar şahısların evleri narkotik köpekler eşliğinde didik didik arandı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve ticaretini yaptığı öğrenildi

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.