Uyuşturucu tedavi merkezi çevresinde yeşil reçeteli ilaç satan 3 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu yerine kullanılmak üzere, yeşil reçeteli hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Belediyevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini, Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) civarında yeşil reçeteyle satılması gereken hapların bağımlılara uyuşturucu olarak satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine AMATEM civarında önlem aldı. Polis bir süre takip yaptıktan sonra ilaçların tanesinin 20 liraya satıldığını belirledi.

Polis takibin ardından Mustafa Y. (35), Erdal K. (45) ve Berat C.'yi (28) hap satarken suçüstü yakaladı. Zanlıların üzerinden 119 yeşil reçeteli hap çıktı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.