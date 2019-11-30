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Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı

Adana’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 164,81 gram ağırlığında sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 1,28 gram ağırlığında toz esrar ve tabancalar ele geçirildi.


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti kapsamında gerekli kararlar alınarak, sokak satıcılarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonda, C.G.,A.G., İ.G., Y.T., S.T., M.Ç., M.C., Ş.S., A.B., H.G. isimli 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.


Operasyon kapsamında, 164,81 gram ağırlığında sentetik kannabinoid katkılı toz madde,1,28 gram ağırlığında toz esrar maddesi, 1 adet 7,65 tabanca, ve 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

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