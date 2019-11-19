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Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından, Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, ilçede yer alan okulların idarecileri ile rehber öğretmenlere yönelik “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi” düzenlendi.


Toplumsal bilinci arttırmak amacı ile gerçekleştirilen eğitimde, "Madde Kullanımında Ailenin Önemi", "Madde Kullanımına Götüren Yollar", "Yanlış Bilinen Doğrular", "Madde Bağımlılığının Belirtileri", "Madde Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır", "Madde Kullanımından Şüphelenildiğinde Ne Yapmalı" gibi konular ele alındı.


Eğitim soru cevabın ardından sona erdi.

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