Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi

Toplumsal bilinci arttırmak amacı ile gerçekleştirilen eğitimde, "Madde Kullanımında Ailenin Önemi", "Madde Kullanımına Götüren Yollar", "Yanlış Bilinen Doğrular", "Madde Bağımlılığının Belirtileri", "Madde Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır", "Madde Kullanımından Şüphelenildiğinde Ne Yapmalı" gibi konular ele alındı.

Eğitim soru cevabın ardından sona erdi.