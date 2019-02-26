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Uyuşturucuya bulaşanlar adım adım takip ediliyor

Adana polisi hem uyuşturucu satanları hem de içenleri adım adım takip edip yakalıyor.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını önlemek için yaptığı çalışmada, hem içicileri hem de satıcıları takibe aldı. Polis bu kapsamda Yüreğir ilçesinde bulunan Ulubatlı Hasan Mahallesinde yaptığı takip sonucunda 6.29 gram eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 360 lira ele geçirdi.


Polis yakaladığı zanlıları da sorgulamak için emniyete getirdi.

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